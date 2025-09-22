Social Il Como batte la Fiorentina. E il discorso di Fabregas al Franchi fa il giro del web

Il Como di Cesc Fabregas vince in rimonta e convince al Franchi. 2-1 contro la Fiorentina e un dominio a tratti impressionante del gioco contro una Fiorentina spaesata. La scena se la prendono tutta i lombardi e il suo tecnico, col catalano che a fine partita ha radunato i suoi nel cerchio di centrocampo cimentandosi in uno dei suoi classici discorsi motivazionali, tutto ripreso dalle telecamere dei canali social del Como. Un video già diventato virale, ecco quanto detto al termine di Fiorentina-Como da Fabregas: "Quello che avete fatto oggi è stato difficilissimo, ricordatevelo. Se giochiamo così, credetemi, andremo lontano.

Dobbiamo giocare sempre così, credere l'uno nell'altro, continuare, continuare, continuare. Credete in quello che vedo: riesco a vedere le cose buone e qui ce ne sono tante. Andiamo avanti, con questo coraggio, dobbiamo mettere sempre questo coraggio e questa identità. Congratulazioni, godetevela e mercoledì (sedicesimi di Coppa Italia contro il Sassuolo, ndr) cerchiamo di fare meglio".