Social Giani annuncia il nuovo allenatore della Fiorentina: "Buon lavoro a Paolo Vanoli"

Con un post su Instagram, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha augurato a Paolo Vanoli un buon lavoro per l'inizio della sua nuova avventura sulla panchina della Fiorentina. Un messaggio che ha in qualche modo anticipato la Fiorentina, visto che ancora non è arrivata l’ufficialità, nonostante sia di dominio pubblico il suo arrivo di stamani al Viola Park.

Ecco il contenuto del post: