Gesto dell'aeroplano nel derby della Mole: 4 Daspo ai tifosi della Juventus
>La Questura di Torino ha disposto il provvedimento del Daspo nei confronti di 4 tifosi della Juventus che, in occasione del derby della Mole contro il Torino dello scorso 8 novembre giocato allo Stadium, si rendevano responsabili di atteggiamenti provocatori e offensivi verso la tifoseria avversaria, mimando con le mani il gesto del volo di un aeroplano che si schianta al suolo, con chiaro richiamo al tragico incidente aereo del 4 maggio 1949 a Superga, in cui perse la vita l’intera squadra del “Grande Torino”. La misura del Daspo impedirà ai 4 tifosi bianconeri sanzionati di accedere a tutti gli stadi italiani in occasione di eventi sportivi per 1 anno.
