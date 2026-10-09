Genoa-Fiorentina, numeri e curiosità sul match di domani a Marassi

Genoa-Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A. Grazie al portale di statistiche Opta, ecco alcuni numeri legati al match in programma alle 15 di oggi:

La Fiorentina è l'avversaria contro cui il Genoa ha pareggiato più partite in Serie A (incluse le due sfide della scorsa stagione): 41 su 108, completano il bilancio 18 successi dei liguri e 49 vittorie dei toscani. La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime 11 sfide contro il Genoa in Serie A (5V, 6N): è la striscia aperta più lunga per il club toscano contro formazioni attualmente nel massimo campionato; l'ultimo successo del Grifone contro i viola nel torneo risale all'1 settembre 2019 (2-1 al Ferraris, con reti di Cristiàn Zapata, Kouamè e Pulgar).

Il Genoa ha raccolto un solo punto dopo le prime cinque gare stagionali solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 1957/58 e il 1940/41 (non ha mai fatto peggio) - in entrambi i casi subì una sconfitta nel sesto match.

Il Genoa non vince in campionato dallo scorso 19 aprile contro il Pisa e da allora ha registrato 10 match di fila senza alcun successo (3N, 7P): l'ultima volta che ha infilato una striscia più lunga senza vittoria in Serie A risale al periodo tra settembre 2021 e marzo 2022 (26 gare in quel caso).Con Paolo Vanoli allenatore la Fiorentina è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 13 partite di campionato (5V, 7N), registrando sei clean sheets - l'unica sconfitta dei viola nel periodo con questo allenatore è arrivata contro la Roma (0-4 lo scorso 4 maggio).

Il Genoa non ha vinto nessuna delle ultime 16 partite di Serie A dopo la pausa delle nazionali (10N, 6P): il suo ultimo successo risale al 12 settembre 2021 (3-2 vs Cagliari). Dall'altra parte, la Fiorentina ha vinto quattro delle ultime sette gare di campionato dopo la pausa nazionali (1N, 2P), realizzando 13 reti nel periodo (1.9 di media a partita).

Solo il Venezia (13) ha subito più reti della Fiorentina (12, al pari del Monza) in questo campionato; in generale, i viola hanno concesso almeno 12 reti nelle prime cinque partite stagionali solo per la quarta volta nella loro storia in Serie A, dopo il 1992/93 (13), il 1937/38 (12) e il 1935/36 (12) - il record negativo di gol incassati dal club toscano dopo sei match nel torneo è di 15, registrato nel 2001/02 e nel 1937/38.

Da una parte la Fiorentina è una delle quattro formazioni ad aver realizzato il 100% dei suoi gol su azione (6/6 - insieme a Milan, Parma e Venezia) in questo campionato; dall'altra, il Genoa è uno dei quattro club ad aver subito il 100% dei gol su azione (10/10, insieme a Como, Juventus e Lazio).

Stephan El Shaarawy ha collezionato cinque presenze con la maglia del Genoa in Serie A, nessuna di queste però da titolare, senza né segnare né fornire assist (le prime tre tra il 2008 e il 2010 e le ultime due nel torneo in corso). In aggiunta, il classe '92 ha preso parte a quattro reti contro la Fiorentina in campionato (2G+2A). È una Serie A in cui primeggiano i giocatori argentini: solo Nico Paz (27) ha tentato più tiri totali di Franco Mastantuono (22, al pari di Lautaro Martínez) in questo avvio di campionato. Più nel dettaglio, otto di queste conclusioni del classe 2007 hanno centrato lo specchio della porta e solo Donyell Malen (10) ha fatto meglio (a quota otto anche Matías Soulé e Tasos Douvikas).