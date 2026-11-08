Fiorentina-Juventus: statistiche e curiosità della supersfida del Franchi

Fiorentina-Juventus è il piatto forte che chiude l'undicesima giornata di Serie A. Per avvicinarci al big match in programma al Franchi stasera alle ore 20.45 ecco alcune statistiche di Opta:

Dopo aver perso tre partite consecutive senza segnare, la Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime quattro sfide di Serie A contro la Juventus (2V, 2N); per trovare una striscia positiva più lunga contro i bianconeri nel massimo campionato, bisogna tornare al periodo tra il 1961 e il 1964, quando i viola registrarono sette risultati utili consecutivi (4V, 3N). La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Fiorentina in Serie A (82 vittorie, a fronte di 37 successi viola e 55 pareggi); inoltre, con due gol i bianconeri raggiungerebbero l'Inter come formazione più prolifica contro i toscani nel massimo campionato (attualmente 275 reti per la Juventus contro le 277 dei nerazzurri).

La Juventus ha vinto solo una delle ultime sette trasferte di Serie A contro la Fiorentina (4N, 2P); dalla stagione 2019/20, tra le squadre affrontate almeno tre volte fuori casa, la Fiorentina è una delle tre contro cui i bianconeri hanno ottenuto meno successi, al pari della Lazio (una vittoria) e dietro solo al Napoli (zero). La Fiorentina è tornata alla vittoria in Serie A dopo una serie di due pareggi e tre sconfitte; i viola non ottengono due successi consecutivi in campionato dallo scorso aprile contro Hellas Verona e Lazio e, dopo aver raccolto 4 punti nelle ultime due gare (1V, 1N), puntano a rimanere imbattuti per tre partite di fila per la prima volta in questa stagione. La Fiorentina ha raccolto solo due punti nelle prime cinque gare casalinghe di questo campionato (2N, 3P); le uniche altre stagioni in cui i viola non hanno ottenuto alcun successo nelle prime cinque partite interne di Serie A sono state il 1977/78 e il 2025/26, unica annata in cui la striscia senza vittorie casalinghe si è protratta oltre, fino a sette incontri.

La Juventus ha raccolto 17 punti nelle prime 10 giornate di questo campionato; nell'era dei tre punti a vittoria, i bianconeri hanno chiuso una stagione con una media punti inferiore all'1.7 attuale soltanto in tre occasioni: nel 2009/10 (1.45), nel 2010/11 (1.53) e nel 1998/99 (1.59) - sempre settima posizione finale in classifica. La Juventus ha perso due delle ultime quattro trasferte di Serie A (1V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 13 gare esterne (8V, 3N); nell'era dei tre punti a vittoria, i bianconeri hanno subito almeno tre sconfitte nelle prime sei trasferte stagionali solo in tre occasioni: 1995/96, 1998/99 e 2015/16. La Fiorentina ha effettuato 19 tiri in seguito a recuperi offensivi in questa Serie A, un dato inferiore solo ai 22 della Roma e superiore di sei unità rispetto alla Juventus, nonostante i bianconeri abbiano registrato 80 recuperi offensivi contro i 72 dei viola. Sotto la guida di Paolo Vanoli, la media dei recuperi offensivi della Viola è salita a 8.4 a partita, rispetto ai 4.3 registrati con Fabio Grosso.

Franco Mastantuono potrebbe diventare, a 19 anni e 86 giorni, il terzo giocatore più giovane nell'era dei tre punti a vittoria a trovare almeno cinque gol in meno di 15 presenze, dopo Obafemi Martins (19 anni e 47 giorni) e Aexandre Pato (18 anni e 178 giorni). Inoltre, se dovesse segnare contro la Juventus, diventerebbe il terzo marcatore più giovane della Fiorentina contro i bianconeri nella storia della competizione, dietro soltanto a Claudio Desolati (18 anni e 73 giorni nel 1973) e Nicola Berti (18 anni e 357 giorni nel 1986).

Kerim Alajbegovic potrebbe andare a segno per due presenze consecutive in Serie A a 19 anni e 48 giorni; l'ultimo giocatore della Juventus a riuscirci a un'età inferiore è stato Moise Kean nel 2019 (19 anni e 44 giorni). Inoltre, Alajbegovic potrebbe diventare il primo straniero nella storia della Juventus a trovare il gol in due gare di fila nel massimo campionato prima di compiere 20 anni.