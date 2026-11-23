FirenzeViola Varela stasera può eguagliare Batistuta: ecco il dato clamoroso sui suoi primi mesi in Serie A

Gustavo Varela è una delle sorprese più interessanti di questo avvio di campionato e i suoi numeri raccontano un rendimento già di alto livello. L'attaccante, autore di nove gol nelle prime dieci presenze in Serie A, è a un passo dalla doppia cifra e contro il Monza potrebbe centrare un traguardo particolare. Raggiungendo quota dieci reti nelle prime dodici giornate, diventerebbe infatti il quinto giocatore nell'era dei tre punti a vittoria a riuscirci con una squadra neopromossa.

Un'impresa riuscita in precedenza anche a Gabriel Batistuta, che ci riuscì con la Fiorentina nella stagione 1994/95. Prima di lui Dario Hübner con il Piacenza nel 2001/02, poi David Trezeguet con la Juventus nel 2007/08 e Germán Denis con l'Atalanta nel 2011/12. Un possibile ingresso in una lista prestigiosa, dunque, per Varela, che con un'altra rete potrebbe avvicinare un primato già scritto nella storia del calcio italiano.