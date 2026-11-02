Njie come Ljajic e Mutu: gol e assist in un singolo match per due giornate consecutive
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Da quando la Serie A è tornata al formato a 20 squadre, nella stagione 2004/05, Alieu Njie entra in una speciale cerchia di giocatori della Fiorentina. L'esterno svedese è infatti il terzo calciatore viola a riuscire a segnare almeno un gol e a fornire un assist nella stessa partita per due gare consecutive. Prima di lui ci erano riusciti Adem Ljajic nel 2013 e Adrian Mutu, addirittura in due occasioni, nel 2006 e nel 2007. Un dato statistico significativo che testimonia l'ottimo momento di forma di Njie, sempre più protagonista nelle ultime uscite con la maglia gigliata. Lo riferisce OptaPaolo.
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Giornalista di FirenzeViola.it, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al club viola.
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