FirenzeViola
Fiorentina contestata dal settore ospiti durante e a fine del match col Monza
FirenzeViola.it
Una serata da dimenticare per la Fiorentina, travolta 3-0 dal Monza. Già durante il match il settore ospiti ha intonato cori come "fuori le palle" o "per vincere bisogna correre". Al termine della partita dell'U-Power Stadium poi, la squadra viola si è presentata sotto la curva ed è stata duramente contestata dai sostenitori arrivati in Brianza per seguire la formazione di Paolo Vanoli. Giocatori che hanno poi preso la via degli spogliatoi con la testa bassa-
autore
Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it. Oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
Pubblicità
Primo Piano
Copertina
Monza-Fiorentina 3-0, le pagelle: notte fonda Ndour, Oulai esce di scena, male Gnonto. E dietro sono le solite pecche
Mario TeneraniFiorentina a Monza dicci la verità. Vincere per cominciare a vincere... Varela-Pellegrino sfida tra numeri 9 veri
Tommaso LoretoUn filotto di risultati per dare un senso alla classifica, e consolidare le fondamenta gettate da Paratici. Atta verso il rientro, la difesa all'esame Varela
Pietro LazzeriniVanoli dal dolore alla gioia ma con una spiegazione mancante. A gennaio sostituire Christensen, non De Gea. Brutta aria intorno a Fagioli ma la soluzione non è il mercato
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com