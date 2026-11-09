La fake news che ha guastato la festa a Rosario: così il Boca è diventato Campione d'Argentina

Un finale di campionato decisamente incredibile quello andato in scena in Argentina, dove il Boca Juniors ha conquistato il titolo di Campeón de Liga 2026 grazie a una rete realizzata al 96' da Enner Valencia contro il Defensa y Justicia. Un gol pesantissimo, che ha consegnato ai gialloblù il primo posto in classifica, il 36° campionato argentino della propria storia e il 75° trofeo complessivo del club. Fin qui, tutto nella norma. Se non fosse che, a circa 300 chilometri di distanza, anche a Rosario era già partita una festa per lo stesso titolo. Peccato che fosse soltanto un'illusione.

Una vicenda che ha inevitabilmente del comico, soprattutto vista da questa parte del mondo. Ma per i tifosi coinvolti, il passaggio dall'euforia alla delusione deve essere stato tutt'altro che divertente. Ricostruiamo quanto accaduto. Il Rosario supera per 2-0 l'Estudiantes de Río Cuarto e raggiunge quota 63 punti in classifica, portandosi momentaneamente a una lunghezza di vantaggio sul Boca Juniors. C'è però un dettaglio: la squadra di Buenos Aires deve ancora terminare la propria partita contro il Defensa y Justicia.

Al triplice fischio del match del Rosario, la gara del Boca sembra ormai destinata a concludersi sullo 0-0. Ma proprio quando tutto lascia pensare a un clamoroso sorpasso, allo stadio Gigante de Arroyito si diffonde la notizia che il gol del Boca sarebbe stato annullato. Tanto basta per far esplodere la festa: giocatori e tifosi iniziano a celebrare quello che credono essere il titolo appena conquistato.

La gioia, tuttavia, dura soltanto qualche minuto. A riportare tutti alla realtà ci pensa lo speaker dello stadio, che comunica il risultato definitivo dell'altra partita: il gol di Enner Valencia è regolare e il Boca Juniors ha vinto. Il gelo cala improvvisamente sull'impianto, trasformando una festa collettiva in una cocente delusione. Tutto per una notizia falsa che aveva alimentato speranze premature.