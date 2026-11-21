Monza-Fiorentina: statistiche e curiosità della sfida dell'U-Power Stadium

Monza-Fiorentina è la sfida che chiuderà il programma di lunedì della Serie A. In vista della gara in programma il 23 novembre alle ore 20.45 all'U-Power Stadium, ecco alcune statistiche e curiosità Opta che riguardano le due squadre e i protagonisti del confronto:

Il bilancio dei sei precedenti in Serie A tra Fiorentina e Monza è in perfetto equilibrio: due vittorie per parte e altrettanti pareggi. Entrambi i successi dei brianzoli, però, sono arrivati in casa. La Fiorentina ha trovato la rete in tutte e sei le sfide disputate contro il Monza nel massimo campionato: soltanto contro il Liguria (otto su otto) ha una striscia migliore tra le avversarie affrontate.

Il Monza ha vinto soltanto tre delle 24 partite casalinghe disputate in Serie A dal 2024/25, raccogliendo anche cinque pareggi e 16 sconfitte. Una percentuale di successi del 13%, la più bassa tra le squadre che hanno giocato almeno 20 gare interne nello stesso periodo, al pari dell'Hellas Verona. La Fiorentina ha segnato e subito gol in tutte le ultime nove partite di campionato. Soltanto una volta nella sua storia recente in Serie A ha registrato una striscia più lunga di gare consecutive con entrambe le squadre a segno: tra marzo e maggio 2021, quando arrivò a quota dieci.

Il Monza arriva alla sfida dopo quattro sconfitte consecutive in campionato, nonostante avesse vinto due delle tre gare precedenti. Nella sua storia in Serie A soltanto in due occasioni ha registrato una serie più lunga di ko consecutivi sotto la guida dello stesso allenatore: cinque tra agosto e settembre 2022 con Giovanni Stroppa e sei tra marzo e maggio 2025 con Alessandro Nesta. La Fiorentina, invece, è rimasta imbattuta nelle ultime tre giornate di campionato, con una vittoria e due pareggi, dopo aver perso sei delle prime otto partite di questo torneo. L'ultima volta che i viola hanno registrato una serie più lunga senza sconfitte nel girone d'andata risale al periodo tra settembre e dicembre 2024.

Un dato accomuna le due formazioni: entrambe hanno incassato 25 reti nelle prime undici giornate di Serie A, come l'Udinese. Soltanto il Sassuolo ha fatto peggio con 29 gol subiti. Per la Fiorentina si tratta di un primato negativo eguagliato, già raggiunto nel campionato 1933/34, mentre per il Monza è il peggior dato della propria storia a questo punto della stagione. Gustavo Varela, autore di nove reti in dieci presenze in Serie A, potrebbe diventare il quinto giocatore nell'era dei tre punti a vittoria a raggiungere la doppia cifra nelle prime dodici giornate con una neopromossa. Prima di lui ci sono riusciti Gabriel Batistuta con la Fiorentina nel 1994/95, Dario Hübner con il Piacenza nel 2001/02, David Trezeguet con la Juventus nel 2007/08 e Germán Denis con l'Atalanta nel 2011/12.

Occhi puntati anche su Alieu Njie, coinvolto in cinque contributi al gol nelle ultime tre presenze in Serie A, con tre reti e due assist. L'attaccante ha segnato in tutte e tre le gare e, a 21 anni e 193 giorni, potrebbe diventare il secondo giocatore più giovane della Fiorentina a trovare il gol in quattro partite consecutive negli ultimi 60 anni. Davanti a lui soltanto Dusan Vlahovic, che ci riuscì nel maggio 2021 a 21 anni e 100 giorni. Infine, Franco Mastantuono è tra i giovani più prolifici dei cinque maggiori campionati europei. Tra i calciatori con meno di 20 anni ha segnato quattro gol, secondo soltanto a Lamine Yamal, arrivato a quota dieci. L'argentino è secondo allo spagnolo anche per tiri effettuati (44 contro 64) e occasioni create (21 contro 41). Contro il Monza, a 19 anni e 101 giorni, potrebbe diventare il terzo giocatore più giovane a raggiungere cinque reti in Serie A con la Fiorentina, dopo Giuseppe Baldini nel 1941 e Claudio Desolati nel 1974.