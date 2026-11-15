Ronaldinho-day: alle 17.30 c'è Ravenna-Forlì, il brasiliano torna in campo a 46 anni

È il giorno del ritorno in campo di Ronaldinho. A undici anni dall'ultima partita ufficiale, il fuoriclasse brasiliano, oggi 46enne, si prepara a indossare nuovamente gli scarpini per scendere sul terreno di gioco con la maglia del Ravenna. L'appuntamento è fissato per oggi, domenica 15 novembre, alle ore 17.30, allo stadio Benelli, dove andrà in scena il derby di Serie C contro il Forlì. Un evento che ha già acceso l'entusiasmo dei tifosi e attirato l'attenzione internazionale: sono attesi almeno 7.000 spettatori sugli spalti, oltre a numerosi giornalisti provenienti dall'estero. La partita avrà infatti una copertura mediatica eccezionale, con SkySport pronta a seguire il brasiliano attraverso una telecamera dedicata, la 'Ronaldinho Cam', e le immagini trasmesse anche in Brasile e negli Stati Uniti, fino ai maxischermi di Times Square.

Ronaldinho ha già svolto la sua prima e unica seduta di allenamento con la squadra di Andrea Mandorlini, partecipando alla rifinitura e mostrando qualche lampo del talento che ha incantato il mondo con le maglie di Barcellona e Milan. Il tecnico romagnolo ha aperto alla possibilità di schierarlo dal primo minuto: «Noi giochiamo con tre attaccanti, quindi lui sarà nei tre davanti, ci adatteremo un po' a lui, che sarà libero di trovarsi la posizione». L'obiettivo sarà anche quello di avvicinarsi al traguardo dei 300 gol in carriera. «Tornare in campo a 46 anni è il dribbling più bello della carriera», ha raccontato il brasiliano al Corriere della Sera, promettendo spettacolo per il derby. Una giornata speciale, dunque, per il campione del mondo 2002, che ritroverà il campo dopo oltre un decennio. Sugli spalti sono attesi anche gli ex compagni rossoneri Dida e Serginho.