Marelli: "C'era fallo su Njie sul terzo gol del Monza. Il VAR doveva intervenire"

Nel corso della sua analisi sull'arbitraggio di Monza-Fiorentina, l'ex arbitro Luca Marelli ha parlato così: "Il rigore per fallo di mano c'era, poco da discutere. C'era punibilità, pochissimi dubbi. Qualche dubbio in più sul contatto tra Kouadio e Mastantuono, con il difensore del Monza che tocca il ginocchio dell'argentino. Episodio da valutare in campo, a mio parere ci sta di non fischiare il contatto che c'è ma Mastantuono accetta molto. Probabilmente avesse fischiato rigore però il VAR non sarebbe intervenuto.

Poi c'è il terzo gol del Monza. Il contatto tra Mangas e Njie è molto duro, Mangas salta fuori tempo e colpisce con il gomito sul volto Njie. In questo caso c'erano tutti gli elementi per l'intervento del VAR e l'annullamento del gol".