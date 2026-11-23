FirenzeViola Monza-Fiorentina 3-0: doppio Varela e Robinson, notte da incubo per i viola

Notte da incubo per la Fiorentina, che cade 3-0 sul campo del Monza e incassa la settima sconfitta nelle prime dodici giornate di campionato. Una prestazione disastrosa per la squadra di Vanoli, che resta sedicesima in classifica, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Al Brianteo i viola hanno una buona occasione in avvio con Oulai, che prova a sorprendere Thiam da quaranta metri dopo un rinvio sbagliato del portiere, ma quest'ultimo riesce a recuperare e a evitare il gol. Dall'altra parte De Gea si oppone a Birindelli, prima che il Monza trovi il vantaggio al tramonto del primo tempo. A firmarlo è Gustavo Varela, che trasforma un calcio di rigore concesso per un tocco di mano di Oulai su una sua girata.

All'intervallo Vanoli inserisce Njie al posto di Goncalves, ma la ripresa comincia nel peggiore dei modi. Dopo appena pochi minuti arriva il raddoppio, ancora con Varela: Robinson sfonda sulla sinistra, Pessina lo serve con un cross basso e il portoghese trova il gol con una splendida giocata di tacco, centrando l'undicesima rete in campionato. Vanoli prova a cambiare ancora, inserendo Beto e Valdepenas al posto di Mastantuono e Gnonto. Non cambia nulla anzi, arriva il tris con Robinson, gran destro al volo dal limite (deviato). Nel finale proprio Beto va vicino al gol con un colpo di testa che supera Thiam ma si stampa sul palo. È l'ultima occasione di una Fiorentina incapace di reagire: finisce 3-0 per il Monza, che interrompe così una striscia di quattro sconfitte consecutive.

Per i viola il bilancio dopo dodici giornate è pesantissimo: sette ko, tre pareggi e appena due vittorie, con 28 reti subite e la peggior difesa del campionato. La classifica vede la Fiorentina al sedicesimo posto, a +1 dalla zona retrocessione. Domenica al Franchi arriverà l'Udinese, ultima a quota sei punti e distante tre lunghezze: uno scontro diretto che si presenta già come una tappa fondamentale per la stagione.