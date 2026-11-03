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La Fiorentina fa 3000 gare in Serie A dal 1929: il cofanetto celebrativo

La Fiorentina fa 3000 gare in Serie A dal 1929: il cofanetto celebrativo
Oggi alle 12:15Curiosità
di Redazione FV

La Fiorentina ha celebrato, attraverso i propri canali social, il traguardo della tremillesima gara giocata in Serie A dal 1929 ad oggi. Questa la didascalia del post diffuso dalla società viola in mattinata: "La Fiorentina ha disputato la sua 3000ª partita in Serie A da quando esiste il girone unico (1929/30): si tratta solo della quinta squadra a tagliare questo traguardo nella competizione, dopo Inter (3200), Juventus (3162), Roma (3162) e Milan (3140)".

Di seguito l'immagine suggestiva pubblicata dal club viola sul suo profilo Instagram, che raffigura un cofanetto contenente i biglietti per entrare allo stadio delle varie epoche storiche: 