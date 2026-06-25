Social Foto, Jack Harrison si allena insieme a... Torreira: il motivo

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Jack Harrison ha già salutato la Fiorentina e si prepara per la nuova stagione. La società viola ha scelto di non riscattare il suo cartellino per 7 milioni di euro rispedendolo, così, al Leeds United. Il classe ’96, in questi giorni di stacco dall’inizio ufficiale del nuovo anno calcistico, ha deciso di affidarsi a un’agenzia specializzata per allenamenti individuali, così da farsi trovare pronto per il nuovo campionato. Cosa che ha fatto anche l’ex viola Lucas Torreira, pronto a ripartire col suo Galatasaray. Harrison ha postato una storia Instagram che lo ritrae assieme all’uruguaiano: