Fortini esordisce in Serie A e taglia un traguardo simbolico: è il 1000° viola in gare ufficiali

Col forfait di Tariq Lamptey, costretto al cambio nel corso di Fiorentina-Como per infortunio, ha fatto il suo debutto con la maglia viola Niccolò Fortini. Classe 2006, l'esterno cresciuto nel vivaio taglia un traguardo curioso e affascinante: è infatti il millesimo giocatore ad aver disputato una partita ufficiale con la casacca della Fiorentina.