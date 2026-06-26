Fiorentina, con Viery è stato occupato il primo slot da extracomunitario
La Fiorentina con l'acquisto ormai ad un passo di Viery dal Gremio, ha di fatto già utilizzato il primo dei due slot destinati ai calciatori extracomunitari per la stagione 2026-2027. Per il classe 2005, che ricordiamo verrà pagato 15 milioni di euro più 2 di bonus, è stato impiegato lo slot libero da vincoli. Al club viola resta ora un solo slot disponibile, utilizzabile esclusivamente per un giocatore che sia stato inserito in distinta in almeno due gare ufficiali con la Nazionale maggiore del proprio Paese.
Pubblicità
Curiosità
Tre nomi che mi intrigano. De Gea deve restare. Bene Koleosho ma era la riserva di Ikonè. Il primo colpo è Viery: spesi 15 milioni. Antognoni aspetta un segnale da Giuseppe Commisso. Operazione Beldenti da applausidi Luca Calamai
Le più lette
1 Tre nomi che mi intrigano. De Gea deve restare. Bene Koleosho ma era la riserva di Ikonè. Il primo colpo è Viery: spesi 15 milioni. Antognoni aspetta un segnale da Giuseppe Commisso. Operazione Beldenti da applausi
Copertina
FirenzeViolaViery il primo colpo alla Paratici: qualità in costruzione e fisicità, ecco chi è il brasiliano
Lorenzo Di BenedettoTutti i big sul mercato tranne Kean, ma la Fiorentina ha anche bisogno di certezze già presenti in rosa. Dodo ai saluti, nuovi colpi dal Sudamerica. Vietato guardare cosa offre il Mondiale: prezzi gonfiati dopo un mese di "gloria"
Angelo GiorgettiOcchio ai 3 segnali di Paratici (da non sottovalutare). Koleosho prototipo della fantasia. Il Ds ai lavori forzati: centro sportivo nuovo e club da ristrutturare. Cambio di passo, competenze e frecciate mascherate
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com