Fiorentina, con Viery è stato occupato il primo slot da extracomunitario

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La Fiorentina con l'acquisto ormai ad un passo di Viery dal Gremio, ha di fatto già utilizzato il primo dei due slot destinati ai calciatori extracomunitari per la stagione 2026-2027. Per il classe 2005, che ricordiamo verrà pagato 15 milioni di euro più 2 di bonus, è stato impiegato lo slot libero da vincoli. Al club viola resta ora un solo slot disponibile, utilizzabile esclusivamente per un giocatore che sia stato inserito in distinta in almeno due gare ufficiali con la Nazionale maggiore del proprio Paese.