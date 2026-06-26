Torna Bianco, Sportitalia: "La Viola ha rifiutato 2 mln dal PAOK"

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Sportitalia rivela un retroscena su Alessandro Bianco, di ritorno alla Fiorentina dopo il prestito al PAOK. Secondo l’emittente, il club greco non ha voluto versare i 4 milioni pattuiti per il riscatto: ne aveva offerti poco meno di 2 con un’eventuale futura vendita per i viola in caso di cessione del centrocampista classe 2002. Ma Paratici e Goretti hanno preferito rifiutare per poter poi valutare un'eventuale nuova soluzione. Che quindi è tornato a Firenze, ma sta già valutando alcune proposte sia dall’Italia che dall’estero.