Antognoni presenta la sua autobiografia: appuntamento lunedì all'Odeon con ospiti a sorpresa

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Alle 18:30 in Piazza Strozzi il debutto fiorentino di "Una vita da dieci: la mia storia tra la Viola e l'Azzurro", scritto insieme a Luca Calamai

Sarà un viaggio tra emozioni, ricordi e pagine di storia viola quello che attende i tifosi lunedì 29 giugno. Alle ore 18:30, negli spazi della libreria Giunti Odeon di Piazza Strozzi a Firenze, Giancarlo Antognoni presenterà il suo libro "Una vita da dieci: la mia storia tra la Viola e l'Azzurro", autobiografia realizzata insieme al nostro Luca Calamai e pubblicata da Piemme.

Tra aneddoti e retroscena

Un appuntamento imperdibile per chi ha amato il calcio del numero 10 per eccellenza della Fiorentina e della Nazionale, ma anche per chi vuole scoprire il percorso umano e sportivo di una delle bandiere più amate della storia viola. Attraverso aneddoti, retroscena e racconti inediti, Antognoni ripercorre una carriera che ha segnato un'epoca e conquistato il cuore di intere generazioni di tifosi.

Tanti ospiti a sorpresa

La serata sarà arricchita dalla presenza di numerosi ospiti a sorpresa: ex calciatori della Fiorentina, amici di Antognoni e volti che hanno condiviso con lui momenti indimenticabili dentro e fuori dal campo. Un'occasione speciale per rivivere emozioni, ascoltare racconti esclusivi e celebrare uno dei simboli più autentici della storia viola.