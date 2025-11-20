Fiorentina-Juventus, numeri e curiosità della sfida del Franchi

Torna la Serie A e, di conseguenza, tornano i numeri legati alle gare del dodicesimo turno. Ecco dati e curiosità condivisi dalla Lega Serie A sulla sfida in programma sabato alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi:

Sono 97 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Firenze: bilancio di 33 successi della Fiorentina (l’ultimo per 3-0 nello scorso campionato), 37 pareggi (l’ultimo per 1-1 nella Serie A 2022/23) e 27 vittorie bianconere (l’ultima per 0-1 nella Serie A 2023/24). La Juventus ha vinto una sola volta in Serie A nelle ultime 6 uscite al Franchi: Fiorentina-Juventus 0-1 (rete di Fabio Miretti al 10’), stagione 2023/24.

Restante bilancio di 2 vittorie viola e 3 pareggi. Nelle sfide tra Fiorentina e Juventus nell’era dei 3 punti a vittoria, tra Firenze e Torino, il calciatore che ha realizzato più reti è Alessandro Del Piero (10 gol). Al secondo posto Filippo Inzaghi (5 reti) e al terzo David Trezeguet (4 gol). La Fiorentina ha vinto il suo secondo e ultimo scudetto l’11 maggio 1969, vincendo 0-2 a Torino proprio contro la Juventus. Quel giorno a segno Chiarugi e Maraschi. Il 6 aprile 1991 fu la prima volta da ex a Firenze per Roberto Baggio, ceduto nell’estate 1990 ai bianconeri. Baggio si rifiutò di tirare un rigore concesso in favore della Juventus, che fu calciato da De Agostini e parato da Mareggini: i viola alla fine vinsero 1-0 (gol decisivo di Fuser).

La Fiorentina è la squadra che ha subito più gol finora in questa Serie A: 18 le reti subite in 11 giornate. La Fiorentina è la squadra a cui vengono fischiati più rigori sia a favore che contro: rispettivamente 3 (come Milan, Napoli, Pisa e Sassuolo) e 4 (come il Napoli). Fiorentina ancora senza vittorie nella Serie A 2025/26, come il Verona. L’ultimo successo viola in campionato risale al 25 maggio scorso, 2-3 a Udine. Mai i toscani erano rimasti senza vincere nelle prime 11 giornate di una stagione in Serie A. La Juventus è la squadra che finora ha segnato più reti negli ultimi 15 minuti di gara più recupero: 5, come l’Inter. La Juventus, su 15 partite ufficiali nella stagione 2025/26, ne ha pareggiate quasi la metà, 7. La Juventus è la squadra che vanta più marcatori diversi nella Serie A 2025/26 (11, come l’Inter), e che ha realizzato più reti con i subentrati (4).