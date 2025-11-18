Fiorentina-Juventus, DAZN la trasmetterà gratuitamente: pre-gara dalle 17

La partita di sabato alle 18 tra Fiorentina e Juventus sarà visibile gratuitamente su DAZN. Lo hanno annunciato la stessa piattaforma e la Lega Serie A attraverso i propri canali social. Il pre-partita partirà alle 17 e per seguire la sfida tra viola e bianconeri non sarà necessario alcun abbonamento né alcun pagamento aggiuntivo.

Una scelta che permetterà anche ai non abbonati di assistere a uno dei match più attesi del weekend calcistico. Ecco il post condiviso pubblicato pochi minuti fa su Instagram: