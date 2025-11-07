Fiorentina e l'incidente di percorso in Conference: l'anno scorso la qualificazione fu a 11 punti

Ieri sera la Fiorentina ha subito la prima sconfitta in Conference League venendo battuta per 2-1 dal Mainz. La squadra gigliata, ieri sera allenata da mister Galloppa, era riuscita ad andare in vantaggio al 16° minuto con Simon Sohm, per poi essere rimontata dalla squadra tedesca con i gol di Ollerbach e, all'ultimo respiro, di Lee Jae-Sung. Con questo risultato la squadra viola ha così perso il primo posto in classifica e con 6 punti è scesa fino all'8° posizione, l'ultima disponibile per l'accesso diretto agli ottavi di finale.

Il risultato e le prestazioni della Fiorentina hanno fin da subito destato preoccupazione nella tifoseria viola, dato che la Conference si era rivelata l'aspetto positivo in un inizio di stagione iniziata male. Con questa sconfitta, invece, la squadra rischia di compromettere anche il cammino europeo, visto che basta qualche passo falso per uscire dalla zona della qualificazione diretta. Il pericolo però potrebbe già rientrare tra tre settimane, e precisamente il 27 novembre, giorno in cui la Fiorentina affronterà in casa l'AEK Atene e potrebbe far ripartire la sua marcia verso la qualificazione diretta.

Prima però di pensare agli impegni successivi della squadra viola in Conference, analizziamo la classifica del passato girone di Conference prendendo in esame i punti che anno scorso hanno permesso alla squadra ottava in graduatoria di qualificarsi. Ad arrivare 8°, anno scorso, furono i belgi del Cercle Brugges, tra l'altro avversari della stessa Fiorentina, che conclusero il girone con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Tenendo conto di questo risultato, quindi, alla Fiorentina potrebbero bastare 1 vittoria e 2 pareggi nelle prossime 3 partite per riuscire a portarsi a casa la qualificazione. Visto però che, come dice il detto "fidarsi è bene non fidarsi è meglio", la speranza è che la squadra gigliata possa riprendersi, andando a raggiungere non solo la qualificazione, ma anche le posizioni più nobili di classifica, riducendo, così, la sconfitta di ieri, solo ad un piccolo errore di percorso.