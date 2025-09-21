Dagli inviati Fiorentina-Como, il settore ospiti è deserto: ecco il motivo

Fiorentina-Como sta per cominciare in una cornice di pubblico come sempre condizionata dai lavori di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi. Presenti più di 21mila spettatori, per un impianto in pratica sold out visto che parte della Maratona e la Curva Fiesole sono ancora inutilizzabili. C'è però un altro settore che rimane in pratica deserto: è quello dedicato agli ospiti.

C'è infatti da segnalare la mancata presenza di supporter del Como: tutto dovuto a quanto successo il 30 agosto scorso, quando in seguito a Bologna-Como un gruppo di tifosi biancoblu era entrato in contatto con alcuni tifosi dell'Atalanta (di ritorno dalla trasferta di Parma) nei pressi dell'autogrill di Somiglia Est, sulla A1. Un incrocio che aveva causato una maxi- rissa (nessun ferito ma panico tra gli automobilisti) e ha portato al divieto di trasferta per i sostenitori di Como e Atalanta per le successive tre gare fuoricasa. Quindi i tifosi del Como non sono presenti a Firenze, così come non lo saranno a Bergamo (proprio contro l'Atalanta e a Parma.