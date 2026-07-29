Un giocatore viola lancia Balbo allo Sturm Graz: l'annuncio social del club austriaco
Dopo l'ufficialità della cessione da parte dei viola della cessione di Luis Balbo allo Sturm Graz, anche il club austriaco ha utilizzato i propri canali social per diffondere un video annuncio con protagonista un altro viola oltre al terzino venezuelano.
Si tratta di Oliver Christensen, che ha passato metà della scorsa stagione proprio allo Sturm Graz e che, con un video messaggio, ha "raccontato" all'ex compagno cosa deve aspettarsi dalla nuova avventura in Austria. Un annuncio in grande stile per il giovane classe 2006 protagonista l'anno passato nella vittoria dello scudetto Primavera ma anche tra le fila della prima squadra agli ordini di Paolo Vanoli.
Da ist er! Herzlich willkommen in Graz, Luis #Balbo! Der 20-jährige Linksverteidiger wechselt von der @acffiorentina in die Steiermark! 📝 #sturmgraz #inundaut pic.twitter.com/PmzFkfNwQS— SK Sturm Graz (@SKSturm) July 29, 2026
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