Un giocatore viola lancia Balbo allo Sturm Graz: l'annuncio social del club austriaco

Un giocatore viola lancia Balbo allo Sturm Graz: l'annuncio social del club austriacoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 16:15Curiosità
di Redazione FV

Dopo l'ufficialità della cessione da parte dei viola della cessione di Luis Balbo allo Sturm Graz, anche il club austriaco ha utilizzato i propri canali social per diffondere un video annuncio con protagonista un altro viola oltre al terzino venezuelano. 

Si tratta di Oliver Christensen, che ha passato metà della scorsa stagione proprio allo Sturm Graz e che, con un video messaggio, ha "raccontato" all'ex compagno cosa deve aspettarsi dalla nuova avventura in Austria. Un annuncio in grande stile per il giovane classe 2006 protagonista l'anno passato nella vittoria dello scudetto Primavera ma anche tra le fila della prima squadra agli ordini di Paolo Vanoli.  