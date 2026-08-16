Social Mastantuono e un Ferragosto con i tifosi in Versilia: le immagini

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Nelle immagini del Tg Rai Toscana il Ferragosto particolare di Franco Mastantuono trascorso in Versilia

Nello stupore generale ha salutato tutti, si è concesso qualche selfie a chi glielo chiedeva e poi ha regalato sprazzi della sua tecnica. Franco Mastantuono, dopo il debutto in coppa Italia contro il Benevento, è stato protagonista di un Ferragosto particolare, trascorso sulle spiagge della Versilia dove non è chiaramente passato inosservato.

L'argentino della Fiorentina, arrivato questa estate in prestito dal Real Madrid, si è poi intrattenuto con alcuni tifosi per scambiare qualche palleggio e mostrare anche quelle che sono le qualità del suo sinistro, come documentato dalle immagini pubblicate sui profili social del Tg Rai Toscana e della giornalista Sara Meini.