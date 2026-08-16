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Mastantuono e un Ferragosto con i tifosi in Versilia: le immagini

Mastantuono e un Ferragosto con i tifosi in Versilia: le immaginiFirenzeViola.it
Oggi alle 10:20Primo Piano
di Redazione FV
fonte Tg Rai Toscana
Nelle immagini del Tg Rai Toscana il Ferragosto particolare di Franco Mastantuono trascorso in Versilia

Nello stupore generale ha salutato tutti, si è concesso qualche selfie a chi glielo chiedeva e poi ha regalato sprazzi della sua tecnica. Franco Mastantuono, dopo il debutto in coppa Italia contro il Benevento, è stato protagonista di un Ferragosto particolare, trascorso sulle spiagge della Versilia dove non è chiaramente passato inosservato.

L'argentino della Fiorentina, arrivato questa estate in prestito dal Real Madrid, si è poi intrattenuto con alcuni tifosi per scambiare qualche palleggio e mostrare anche quelle che sono le qualità del suo sinistro, come documentato dalle immagini pubblicate sui profili social del Tg Rai Toscana e della giornalista Sara Meini. 