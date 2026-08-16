Tavares, accostato alla Fiorentina, out anche per la coppa: via dai social i riferimenti alla Lazio
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Nuno Tavares vuole lasciare la Lazio ormai da tempo, tanto da essere accostato sia alla Fiorentina che al Milan. Il giocatore ha anche un problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori dalle amichevoli disputate dalla Lazio e anche stasera il giocatore è stato escluso dalla lista dei convocati per il primo impegno ufficiale, in coppa Italia contro il Mantova alle 21.15. Un problema che gli esperti portoghesi cui si è rivolto il terzino ritengono un'infiammazione.
Evidentemente però il giocatore ha anche un "mal di pancia" derivante dal mercato, visto che ha cancellato dai suoi social tutti i riferimenti alla Lazio. Vedremo dunque come si evolverà la situazione.
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Tommaso LoretoBuona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.
Luca CalamaiCon il vero Kean siamo da primi cinque. Mi piacerebbe Soulè come colpo sugli esterni. Spero di vedere Oulai e Fagioli insieme contro il Benevento. Paratici organizzi un incontro tra Giuseppe Commisso e Antognoni
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