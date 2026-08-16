Tavares, accostato alla Fiorentina, out anche per la coppa: via dai social i riferimenti alla Lazio

Tavares, accostato alla Fiorentina, out anche per la coppa: via dai social i riferimenti alla LazioFirenzeViola.it
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Oggi alle 18:40News
di Redazione FV

Nuno Tavares vuole lasciare la Lazio ormai da tempo, tanto da essere accostato sia alla Fiorentina che al Milan. Il giocatore ha anche un problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori dalle amichevoli disputate dalla Lazio e anche stasera il giocatore è stato escluso dalla lista dei convocati per il primo impegno ufficiale, in coppa Italia contro il Mantova alle 21.15. Un problema che gli esperti portoghesi cui si è rivolto il terzino ritengono un'infiammazione.

Evidentemente però il giocatore ha anche un "mal di pancia" derivante dal mercato, visto che ha cancellato dai suoi social tutti i riferimenti alla Lazio. Vedremo dunque come si evolverà la situazione.