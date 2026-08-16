Demichelis su Mastantuono: "Si è sempre distinto per un aspetto"

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Nel corso della sua esperienza sulla panchina del River Plate, Martin Demichelis ha avuto un ruolo importante nella crescita di due dei più interessanti talenti del calcio argentino: Claudio Echeverri e Franco Mastantuono. A Firenze c'è grande curiosità per conoscere meglio le qualità dell'ex allenatore del Real Madrid, mentre in Argentina in molti avrebbero voluto riportarlo in patria. Intervistato da ESPN, Demichelis ha parlato anche del futuro dei due giovani, invitandoli ad affrontare con determinazione la nuova avventura europea e a non lasciarsi condizionare dalle difficoltà iniziali.

Le parole dell'ex difensore del Bayern

"Mi auguro che non si tirino indietro, perché sono convinto che abbiano tutte le qualità per dare il massimo. Non dobbiamo dimenticare che anche tanti grandi calciatori, dopo aver fatto il salto in Europa, hanno avuto bisogno di tempo per ambientarsi e trovare il proprio equilibrio. Gonzalo Higuaín, ad esempio, ha impiegato circa un anno per adattarsi al Real Madrid. Lo stesso è accaduto a Javier Saviola al Barcellona e a Pablo Aimar. E potrei fare molti altri nomi". Su Franco Mastantuono, Demichelis ha poi sottolineato una caratteristica che lo ha colpito particolarmente durante il periodo trascorso insieme al River Plate: "Per me è sempre stato, giorno dopo giorno, uno dei ragazzi che riusciva a distinguersi maggiormente soprattutto sotto il profilo fisico".