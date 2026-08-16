Calciomercato Da Miretti a Bernabé: la Fiorentina cerca un mediano di copertura

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Lo stallo della trattativa per Thorstvedt può essere legato alla volontà del club di cercare un mediano di copertura: tutti i nomi

La Fiorentina ha messo in stand by la trattativa per Kristian Thorstvedt. Il norvegese ha un accordo di massima coi viola, che però non si sono ancora fatti sotto col Sassuolo. La sensazione è che il classe ’99 non sia la priorità. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Fabio Paratici starebbe cercando un mediano di amministrazione e copertura. Quindi un profilo con caratteristiche diverse da Thorstvedt o comunque da un centrocampista offensivo.

I centrocampisti graditi alla società viola

Tra i nomi che la Fiorentina ha seguito durante l'estate c’è Fabio Miretti della Juventus, così come Jurgen Ekkelenkamp dell’Udinese. Un altro calciatore che è sempre piaciuto negli ultimi anni è Morten Frendrup del Genoa. Da non dimenticare Adrian Bernabé del Parma, trattato a giugno 2025 e tornato in auge ultimamente. Poi ci sono le soluzioni più ‘esotiche’, che portano ad Azzedine Ounahi del Girona e Neil El Aynaoui della Roma. Entrambi più che graditi.

Fagioli in uscita: possibile effetto domino

Non è da escludere che tutto questo sia legato alla volontà della Fiorentina di trovare una sistemazione a Nicolò Fagioli. Che, come vi raccontiamo da settimane, il tecnico Fabio Grosso non è affatto sicuro di saper conciliare con Inao Oulai. E l’ex Juve non è a sua volta convinto di voler rimanere a Firenze. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi importanti da questo punto di vista: la dirigenza viola potrebbe rinnovare ulteriormente il proprio centrocampo.