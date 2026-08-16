FirenzeViola Fiorentina, gli infortunati già domani al Viola Park per essere valutati

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Fiorentina torna al lavoro martedì ma gli infortunati attesi già domani per essere valutati e per le cure del caso

Ieri, giorno di Ferragosto, mentre i titolari con il Benevento hanno fatto scarico e gli altri hanno disputato una partitella con alcuni baby viola, i quattro acciaccati, tra assenti in Coppa (Jimenez e Mandragora) e i due che sono usciti per infortunio (Atta e Joao Mario) hanno fatto le terapie del caso.

Rientro anticipato sul gruppo per le valutazioni

E a differenza dei compagni che rientreranno martedì, per loro il rientro è previsto già domani per essere valutati e per il lavoro specifico per recuperare prima. Per quanto riguarda Joao Mario e Arthur Atta, usciti anzitempo in Coppa, i problemi fisici non hanno destato particolare preoccupazione ma i due sono stati fatti uscire per precauzione e per non aggravare l'infortunio subito. Atta tra l'altro già in settimana non era stato al meglio e dunque Grosso e lo staff medico non hanno voluto rischiare oltre.

Mandragora e Jimenez devono recuperare

Rolando Mandragora è alle prese con il mal di schiena che lo ha bloccato nei giorni precedenti alla Coppa ma si è sottoposto subito a cure specifiche mentre Alex Jimenez non è stato convocato a scopo precauzionale visto che è un po' indietro di condizione