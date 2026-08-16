Sentite Gosens: "Sono deluso da come è stato gestito il mio addio"

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Robin Gosens ha chiuso la sua esperienza alla Fiorentina dopo due stagioni vissute intensamente, scegliendo di accettare la proposta dello Schalke 04. Il laterale tedesco ha raccontato a Sky le emozioni legate alla separazione dal club viola, spiegando di essere rimasto particolarmente amareggiato per il modo in cui si è conclusa la sua avventura a Firenze. "Nel calcio può succedere di non ricevere ciò che si ritiene di meritare e credo che questo faccia semplicemente parte dello sport. Ho abbastanza esperienza per capirlo e non è stata la mancata conferma, di per sé, a farmi stare male".

L'amarezza di Gosens

"Ciò che mi ha lasciato più deluso - continua - è stato soprattutto il modo in cui sono stato trattato e come è stata gestita l’intera situazione. Dal punto di vista umano, penso che si sarebbe potuto affrontare tutto in maniera diversa. Mi considero una persona e un calciatore molto empatico e ho sempre cercato di dare grande importanza a determinati valori. Proprio per questo, sotto questo aspetto, non nascondo di essere rimasto un po’ deluso. Allo stesso tempo, però, anche questa esperienza ha contribuito a portarmi dove sono oggi. Forse, alla fine, doveva andare proprio così".