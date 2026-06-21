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Innesto per la gestione del settore scouting della Fiorentina: assunto Niccolò Orlandini
Nuovo innesto nella Fiorentina: Niccolò Orlandini arriva dal Milan come "rinforzo" la visione e lo studio dei calciatori in giro per l'Italia e per il mondo. Nello specifico, il suo ruolo sarà quello di segretario del dipartimento scout. D'altronde Paratici aveva sottolineato a più riprese la necessità di lavorare come dirigente anche all'inserimento di nuove personalità di spessore per il club.
Oltre al nuovo preparatore dei portieri Claudio Filippi, come raccolto da Firenzeviola.it ecco Orlandini che si occuperà del settore scouting dopo il ruolo da "Youth Sector Sport Secretary" al Milan. Per lui, tifoso della Fiorentina e fiorentino di nascita, una nuova esperienza al Viola Park in vista.
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Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it. Oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
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Copertina
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