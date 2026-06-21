Scatto Ekkelenkamp per la Fiorentina: costa 20 milioni ma ha superato Thorsvedt
Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola parla delle manovre per il centrocampo della prossima stagione della Fiorentina. Gli obiettivi principali sono Thorsvedt ed Ekkelenkamp, il primo del Sassuolo e il secondo dell'Udinese. Per quanto riguarda il primo, l'infortunio al Mondiale di Koné complica il quadro: i 20 milioni che chiede il Sassuolo per il giocatore con il contratto in scadenza tra un anno erano già ritenuti eccessivi dalla Fiorentina, a questo si aggiunge che i neroverdi faranno fatica a privarsi di un elemento fondamentale a centrocampo.
Quindi in pole ora c'è Jurgen Ekkelenkamb, 26enne olandese che ha un prezzo comunque molto simile a Thorsvedt: 20 milioni di euro. La Fiorentina sta lavorando per provare ad abbassare il prezzo.
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