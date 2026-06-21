FirenzeViola Koleosho vicino alla Fiorentina. Dalle parole di Paratici a Beltran, cosa sta succedendo

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Luca Koleosho il nome più caldo per il calciomercato della Fiorentina: cosa manca per la chiusura dell'affare e su cosa si sta trattando

Il primo vero colpo di mercato estivo della Fiorentina targata Fabio Paratici potrebbe essere davvero Luca Koleosho. Diverse tessere del domino stanno andando al loro posto e le parole di Fabio Paratici in settimana ("Koleosho è un giocatore bravo e i giocatori bravi piacciono a tutti") dimostrano quanto il direttore sportivo senta vicina la chiusura dell'affare. D'altronde, se perfino lui che fa del riserbo e del non scoprire mai le proprie carte un dogma esistenziale si sbilancia così pubblicamente, allora vuol dire che la trattativa è davvero entrata nel vivo.

Il fattore Beltran e le volontà del Burnley

Non è un fattore dirimente, ma la chiusura imminente dell'affare con il River Plate per Lucas Beltran sicuramente agevola il pressing della Fiorentina per Koleosho. L'immissione dei circa 7 milioni di euro nelle casse del club viola aiutano ad affrontare più serenamente i circa 10 milioni più bonus che chiede il Burnley per salutare il classe 2004. Non che il club inglese avesse intenzione di fare le barricate visto che dal suo acquisto ormai nel 2023, Koleosho ha giocato soprattutto altrove, in prestito. Sebbene abbia altri 3 anni di contratto, è arrivato il momento per il calciatore di lasciare un club con il quale non è mai sbocciato l'amore. Stavolta non più in prestito.

Cosa manca per la chiusura e i dubbi sul rendimento

Manca poco alla chiusura della trattativa anche perché il calciatore ha già detto sì alla Fiorentina per un contratto fino al 2031. Siamo ai dettagli e i club confidano di poter chiudere definitivamente l'accordo già in questa settimana calcolando che i viola vogliono anticipare la concorrenza su un calciatore reduce da una stagione interlocutoria, che però si è messo in mostra con la maglia della Nazionale nella spedizione del CT Baldini. Nella stagione passata Koleosho non ha fatto particolari scintille con 3 presenze in Liga nei primi sei mesi e poi 16 partite condite da 3 gol quando è passato al Paris FC a gennaio. L'età però è tutta dalla sua parte e anche per questo Grosso ha detto sì all'arrivo di Koleosho: la trattativa è ben instradata, il primo colpo estivo della Fiorentina potrebbe davvero essere Luca Koleosho.