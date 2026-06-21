FirenzeViola Portieri viola, arriva Claudio Filippi: l'ex Juve e Milan sarà il nuovo preparatore

vedi letture

Storico collaboratore di Allegri, prima alla Juventus e l'anno scorso al Milan, è uno degli innesti favoriti da Paratici per lo staff di Grosso

Prosegue la rivoluzione di Fabio Paratici anche per quanto riguarda le figure da mettere attorno alla prima squadra. Non solo in dirigenza, ma anche nello staff di Fabio Grosso che resta da completare e che da qualche ora ha trovato una tessera del puzzle importante. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, c'è un nuovo arrivo in vista tra i preparatori dei portieri: si tratta di Claudio Filippi, fresco di addio dal Milan di Allegri salutato ufficialmente ieri. Filippi approda alla Fiorentina dopo una lunga carriera soprattutto nella Juventus (è stato per oltre dieci anni in bianconero alle dipendenzei di Conte, Allegri e Sarri), firmando un contratto che dovrebbe essere lungo, probabilmente di 4 anni: inizierà così la sua nuova avventura a partire dal ritiro in programma ad inizio luglio al Viola Park.

Chi è Filippi

Classe 1965, Filippi conta una lunga esperienza di club. Dalla Fidelis Andria, club nel quale ha cominciato, passando per Chievo Verona, Roma, Siena e Parma, i suoi anni più importanti sono stati però alla Juventus dove è stato responsabile della area portieri per oltre un decennio. Nel 2025 si è poi aggregato allo staff di Massimiliano Allegri al Milan, salutato dopo appena un anno visto l'esonero del tecnico. Ora la nuova esperienza alla Fiorentina, chiamato da Paratici per supportare De Gea e compagni, ammesso che gli attuali estremi difensori in rosa restino tutti a Firenze.

Quale futuro per Dall'Omo e Bianchi?

Da capire a questo punto quale ruolo avranno Giorgio Bianchi e Alessandro Dall'Omo, gli attuali preparatori dei portieri della Fiorentina che hanno ancora un anno di contratto con il club viola. Legati moltissimo a David De Gea, secondo quanto appreso dalla nostra redazione i due membri dello staff tecnico sono in attesa di comunicazioni da parte della Fiorentina.