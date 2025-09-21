Da Hugh Grant ad Adrien Brody, fino a Berrettini e Fabbri: Fiorentina-Como è anche sfida tra Vip

Curioso approfondimento de La Nazione in vista di Fiorentina-Como, col quotidiano locale che ricorda come la battaglia tra le due squadre non sia solo in campo, ma anche in "Tribuna Vip". Perché viola e lariani hanno mostrato nelle rispettive tribune autorità, svariate volte, diversi personaggi famosi a sostenere la propria squadra, vuoi per appartenenza vuoi per legami con la proprietà del club. Partendo dai comaschi, sugli spalti del Sinigaglia si sono visti personaggi del calibro di Adrien Brody, Keira Knightley, il pilota di F1 Gasly, il pianista Sofiane Pamart, il rapper e attore britannico Kano e tanti ex calciatori di livello. Non solo. Sempre al Sinigaglia sono spuntati anche Chris Pine, Terry Crews e il due musicale Krept&Konan.

Meno stelle internazionali fra le fila dei viola. Ma campioni di primo livello. Da Larissa Iapichino a Matteo Berrettini, passando per la fresca campionessa del mondo di volley Kate Antropova. Senza dimenticare i ‘fedelissimi’, da Carlo Conti a Matteo Renzi. Per non parlare di Hugh Grant e Leonardo Fabbri. Niente in comune, distanti che di più non si può. Eppure seguiranno il match con trepidazione. Viene il sospetto che Leo possa sentire un po’ di più la sfida rispetto al celebre attore brittanico. Lui che di recente ha fatto gonfiare il petto a tutti i tifosi viola, con un tricolore dedicato ("Di Firenze vanto e gloria") mostrato dopo il bronzo conquistato nel lancio del peso ai mondiali di Tokyo. E soprattutto quel "Forza Viola" in diretta tv che riecheggia ancora nelle case degli italiani.