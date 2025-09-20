Social

Buon sangue non mente: baby Dzeko a segno con i Pulcini viola

Se Edin Dzeko ha nel suo curriculum 370 gol con i vari club e 71 con la Nazionale maggiore, buon sangue non mente. Uno dei figli gioca infatti nei Pulcini della Fiorentina e prova a seguire le orme del padre cercando di andare a rete. La moglie ha infatti ripreso alcuni momenti del torneo che sta facendo il figlio con la maglia appunto viola e ha immortalato anche un gol, poi ripostato anche da un orgoglioso Edin Dzeko.