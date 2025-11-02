Buio totale per la Fiorentina: perso 6 gare delle prime 10 per la terza volta nella sua storia
Buio totale per la Fiorentina. Nessuna vittoria in campionato, sconfitta casalinga con il Lecce e penultimo posto in classifica. Il portale di statistiche Opta snocciola alcuni dati impietosi della squadra di Pioli.
La Fiorentina ha perso 6 delle prime 10 gare di SerieA per la 3ª volta (4N), dopo il 1939/40 e il 2001/02; Stefano Pioli ha collezionato 10 match di fila in Serie A senza vittorie con una singola squadra per la 2ª volta, dopo novembre 2006-gennaio 2007 con il Parma.
10 - La #Fiorentina ha perso 6 delle prime 10 gare di #SerieA per la 3ª volta (4N), dopo il 1939/40 e il 2001/02; Stefano #Pioli ha collezionato 10 match di fila in Serie A senza vittorie con una singola squadra per la 2ª volta, dopo novembre 2006-gennaio 2007 con il Parma. Buio.— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 2, 2025
