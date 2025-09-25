A Pisa la Fiorentina trova due ex, ultimi di un lungo elenco

A Pisa la Fiorentina troverà due ex giocatori che in viola hanno avuto alterne fortune. Cuadrado è stata la freccia viola a lungo prima di volare poi in Premier e tornare tra Torino, Milano e Bergamo mentre Nzola è ancora un giocatore della Fiorentina, per ora in prestito e a caccia di rilancio dopo una stagione deludente sotto la gestione di Italiano e un'altra in prestito in Francia.

Gli ex dell’incontro nella storia del derby sono però diversi, cominciando - come ricostruisce il sito ufficiale viola - da Contratto e Faccenda restati in viola rispettivamente per otto e cinque stagioni, passando per il centrocampista brasiliano Dunga transitato direttamente tra Pisa e Firenze nella stagione ’88/’89, il bomber Vieri passato alla Fiorentina per una stagione ed anche Christian Amoroso. Terminando poi con il più “recente” Andrea Lazzari fino appunto agli attuali Cuadrado e Nzola.