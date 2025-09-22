96 anni di colore viola: il Museo Fiorentina ricorda la nascita della maglia

© foto di Federico De Luca
Oggi alle 10:39
di Redazione FV

22 settembre 1929 - 22 settembre 2025. La maglia viola compie oggi 96 anni! Lo scrive il Museo Fiorentina sulle sue pagine social, celebrano così un compleanno storico per la società gigliata. Il 22 settembre 1929, l'Associazione Fiorentina del Calcio scese in campo per la prima volta con la nuova maglia viola col giglio rosso sul cuore.

Il nuovo colore, scelto dal marchese Ridolfi, fece il suo debutto nella gara amichevole contro la Roma, disputata il 22 settembre 1929 sul terreno di Via Bellini. Vediamo nella foto le due squadre, Fiorentina e Roma, posare insieme prima della storica gara, scrive il Museo Fiorentina. Di seguito il post social.