-10 al Mondiale, la Fiorentina ha un solo convocato. Mai così male da quasi 50 anni

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Mancano dieci giorni al via della Coppa del Mondo, quest'anno in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico. Per la Fiorentina sarà un'edizione assai magra, visto il dato eloquente di giocatori viola convocati al Mondiale: a questo giro ce ne sarà solo uno fra tutte le 48 Nazionali partecipanti, ed è Marin Pongracic con la Croazia. Una statistica pazzesca che rende l'idea del momento che attraversa la Fiorentina, tanto che non accadeva addirittura dal lontano Mondiale del '78, in Argentina, che i viola avessero soltanto un solo calciatore presente (in quel caso l'unico era Antognoni).

Grazie a questa convocazione Pongracic diventa il 45° giocatore della storia viola ad essere convocato per una fase finale del mondiale, in cui si registrano 50 convocazioni gigliate in totale. Per la gestione Commisso si tratterà della quinta convocazione, tante quante quelle registrate durante la gestione Befani. Questa particolare graduatoria storica è dominata, nell’ordine, dalle gestioni Della Valle, Pontello e Cecchi Gori. Nel caso in cui Pongracic dovesse anche scendere in campo, diventerebbe il giocatore numero 34 della Fiorentina a disputare una fase finale di una Coppa del Mondo.