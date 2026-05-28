Addio Italiano, adesso il Bologna si fionda su un ex viola. Ma non è il solo

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Con l’addio di Vincenzo Italiano, che ha da poche ore rescisso consensualmente il suo contratto con il Bologna ora si aprono gli scenari sulla panchina rossoblù. La notizia è arrivata da poche ore ma il ds Giovanni Sartori è già operativo per individuare il sostituto. Ci sono due possibilità italiane, secondo quanto riferito in questi minuti da TMW.

Una è rappresentata da Raffaele Palladino, che lascerà l’Atalanta, l’altra invece riguarda Eusebio Di Francesco, destinato ad andare via dal Lecce dopo una salvezza quasi miracolosa. Ma l’attenzione non è concentrata solo su di loro, esiste anche un’altra opportunità.