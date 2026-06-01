Kean in bilico. Per la Fiorentina non è in vendita, ma può partire con clausola o 40 mln

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L'estate a cui andrà incontro la Fiorentina sarà piena di questioni da sbrogliare e tra queste, una di quelle che andrà per la maggiore sarà relativa a Moise Kean. L'attaccante ha vissuto una stagione complicata, soprattutto nella parte finale per via degli infortuni, tuttavia non è considerato nella lista dei partenti da parte del club. Secondo La Gazzetta dello Sport, il ds Paratici si starebbe interrogando soprattutto su quanto costerebbe ai viola andare a comprare un altro centravanti altrettanto performante, in caso di partenza del numero 20, e quanto sarebbe difficile trovarne un altro alla sua altezza.

Va infatti ricordato che al di là dei problemi fisici e della stagione non eccezionale, Kean ha dato ampie garanzie un anno fa segnando 25 reti in stagione e anche quest'anno ha comunque messo la sua firma in diverse occasioni. Per la Rosea, la Fiorentina lo lascerebbe partire per i 62 milioni della clausola rescissoria o con un'offerta da almeno 40 milioni dal 16 luglio (giorno dopo la scadenza della clausola) in avanti. Rimane comunque da capire se si presenterà alla porta qualche acquirente, mentre il giocatore non ha mai fatto pressioni finora per fare le valigie e andare via.