Dodo quarto giocatore per dribbling riusciti in Serie A. Ecco la classifica
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Nonostante una stagione tutt'altro che brillante, Dodo chiude con una statistica non banale in suo favore il campionato 2025/26. A snocciolarla è la stessa Serie A tramite i propri canali ufficiali, dove si stila la classifica dei giocatori che hanno effettuato più dribbling: l'esterno della Fiorentina risulta infatti il quarto "dribblomane" del nostro campionato, con 114 tentativi riusciti.
Comanda Kenan Yildiz, mentre a chiudere il podio sono Saelemaekers e Palestra. Ecco il post in questione:
May 26, 2026
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