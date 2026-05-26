Dodo quarto giocatore per dribbling riusciti in Serie A. Ecco la classifica

Dodo quarto giocatore per dribbling riusciti in Serie A. Ecco la classificaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 22:20Curiosità
di Redazione FV

Nonostante una stagione tutt'altro che brillante, Dodo chiude con una statistica non banale in suo favore il campionato 2025/26. A snocciolarla è la stessa Serie A tramite i propri canali ufficiali, dove si stila la classifica dei giocatori che hanno effettuato più dribbling: l'esterno della Fiorentina risulta infatti il quarto "dribblomane" del nostro campionato, con 114 tentativi riusciti.

Comanda Kenan Yildiz, mentre a chiudere il podio sono Saelemaekers e Palestra. Ecco il post in questione: