Quanto guadagnano gli arbitri di Serie A? Guida è primo, ecco la classifica

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Con la conclusione della Serie A, sono calcolabili anche i compensi che sono stati elargiti agli arbitri. A fare i conti è Calcio e Finanza, che spiega il procedimento: per dirigere un incontro del massimo campionato vengono infatti riconosciuti 4mila euro lordi, 1.700 per fare il VAR, 1.400 per l'assistente di linea, 800 per l'AVAR e 500 per il Quarto uomo. Inoltre c'è anche un fisso che per gli arbitri internazionali ed ex internazionali è di 90mila euro, mentre per direttori di gara con più di 50 partite dirette è di 60mila euro e per chi ne ha meno è di 30mila euro. Per gli assistenti, i VAR e gli AVAR le cifre variano da un minimo di 8mila euro a un massimo di 30mila. Di seguito tutti i dati che Calcio e Finanza ha fornito con quello che ciascun fischietto ha incassato: il più pagato è Marco Guida, seguito da Daniele Chiffi e Davide Massa. Ultimo Michael Fabbri.

1. Marco Guida, 91.500 euro di compenso, contratto da 90.000 euro, 181.500 euro lordi di guadagno totale

2. Daniele Chiffi, 85.700 euro di compenso, contratto da 90.000 euro, 175.700 euro lordi di guadagno totale

3. Davide Massa, 81.600 euro di compenso, contratto da 90.000 euro, 171.600 euro lordi di guadagno totale

4. Luca Zufferli, 78.000 euro di compenso, contratto da 90.000 euro, 168.000 euro lordi di guadagno totale

5. Simone Sozza, 77.700 euro di compenso, contratto da 90.000 euro, 167.700 euro lordi di guadagno totale

6. Daniele Doveri, 101.900 euro di compenso, contratto da 60.000 euro, 161.900 euro lordi di guadagno totale

7. Maurizio Mariani, 71.400 euro di compenso, contratto da 90.000 euro, 161.400 euro lordi di guadagno totale

8. Aleandro Di Paolo, 70.300 euro di compenso, contratto da 90.000 euro, 160.300 euro lordi di guadagno totale

9. Marco Di Bello, 95.800 euro di compenso, contratto da 60.000 euro, 155.800 euro lordi di guadagno totale

10. Andrea Colombo, 65.000 euro di compenso, contratto da 90.000 euro, 155.000 euro lordi di guadagno totale

11. Matteo Marchetti, 59.000 euro di compenso, contratto da 90.000 euro, 149.000 euro lordi di guadagno totale

12. Valerio Marini, 58.900 euro di compenso, contratto da 90.000 euro, 148.900 euro lordi di guadagno totale

13. Paolo Mazzoleni, 56.600 euro di compenso, contratto da 90.000 euro, 146.600 euro lordi di guadagno totale

14. Fabio Maresca, 84.400 euro di compenso, contratto da 60.000 euro, 144.400 euro lordi di guadagno totale

15. Rosario Abisso, 84.200 euro di compenso, contratto da 60.000 euro, 144.200 euro lordi di guadagno totale

16. Matteo Marcenaro, 54.000 euro di compenso, contratto da 90.000 euro, 144.000 euro lordi di guadagno totale

17. Federico La Penna, 81.600 euro di compenso, contratto da 60.000 euro, 141.600 euro lordi di guadagno totale

18. Gianluca Aureliano, 49.400 euro di compenso, contratto da 90.000 euro, 139.400 euro lordi di guadagno totale

19. Luca Pairetto, 48.300 euro di compenso, contratto da 90.000 euro, 138.300 euro lordi di guadagno totale

20. Michael Fabbri, 77.100 euro di compenso, contratto da 60.000 euro, 137.100 euro lordi di guadagno totale