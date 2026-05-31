Il PSG vince, ma non tutto: ecco l'ex viola che ha impedito il Triplete back to back

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La Paris Saint-Germain, come lo scorso anno, ha vinto la Champions League, sta volta ai calci di rigore e non con un netto 5-0. Oltre alla competizione europea, ha vinto anche la Ligue 1, faticando leggemente di più con un Lens in grande spolvero, che gli ha fatto sudare il titolo fino alle ultime giornate.

L'unica differenza, che gli ha impedito di fare un doppio "Triplete", rispetto alla scorsa stagione è l'eliminazione dalla Coppa di Francia per mano dei cugini del Paris FC. Nelle squadra neopromossa milita l'ex calciatore della Fiorentina, Jonathan Ikoné, che ha segnato la rete del decisivo 1-0 contro la squadra di Luis Henrique, che dunque si è vista negare l'impresa di un Triplete back to back dal poco incisivo in maglia viola, Ikoné.