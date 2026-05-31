Mandragora decisivo nella classifica delle reti da fuori: Fiorentina al settimo posto
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In una Serie A scarna di reti, col suo capocannoniere, Lautaro Martinez, a quota 17 gol, spiccano gli ottimi dati delle reti da fuori, che sono in media con i top 5 campionati europei. La Fiorentina nella speciale delle squadre che segnano maggiormente con conclusioni da fuori si trova al settimo posto con 6 reti a referto.
Merito di tale posizionamento è dovuto in casa Fiorentina, soprattutto e quasi esclusivamente alle qualità balistiche di Rolando Mandragora, che contro la Juventus ha dimostrato quanto sia educato il suo piede. In cima a questa classifica c'è l'Inter con 14, seguita da Como (11 reti), Milan e Napoli (10 reti), Juventus, Genoa e Bologna (8 reti).
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