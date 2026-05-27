FirenzeViola Fabio Grosso è già l'allenatore della Fiorentina...almeno per Wikipedia: spunta un dettaglio sulla bio dell'allenatore

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Nelle ultime ore la Fiorentina ha sciolto le riserve e ha scelto il proprio allenatore in vista della stagione 2026/2027. Il nome non è quello di Paolo Vanoli, a cui verrà comunicata nelle prossime ore la decisione di non proseguire il rapporto, ma bensì quello già molto chiacchierato nelle ultime settimane in chiave viola di Fabio Grosso.

Il tecnico del Sassuolo, che quest'anno ha portato il club neroverde a chiudere all'11° posto in classifica con 49 punti, è pronto a firmare con la Fiorentina un contratto biennale, ma prima dovrà risolvere il suo attuale contratto con il club emiliano. Non c'è l'ufficialità ma l'impressione è che manchi poco alla fumata bianca. E in tal senso c'è chi si porta avanti: si tratta ad esempio di Wikipedia, il noto portale su cui già campeggia il nome della Fiorentina a fianco a quello di Fabio Grosso, con la carriera dell'ex Campione del Mondo che è stata già aggiornata da qualche utente. I precedenti invitano alla prudenza, perché in caso di clamoroso dietrofront non sarebbe la prima volta che su Wikipedia viene scritto qualcosa di errato, ma l'impressione è che siamo vicini all'ufficialità.