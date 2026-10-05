FirenzeViola Genoa-Fiorentina, un anno dopo: riecco De Rossi vs Vanoli in uno scenario tanto differente

Più o meno un anno fa De Rossi e Vanoli debuttavano sulle panchine di Genoa e Fiorentina. Sabato stesso match, ma in momenti assai diversi

Quasi un anno dopo, in situazioni tanto differenti. Daniele De Rossi e Paolo Vanoli arrivano al match della ripresa del campionato in maniera opposta alla scorsa stagione, più o meno di questi tempi. Era il 9 novembre 2025 e per gli attuali allenatori di Genoa e Fiorentina si trattava del debutto sulle rispettive panchine, entrambi da subentrati per mettere una toppa ai disastri fatti dai predecessori. Stavolta sarà il 10 ottobre 2026 ma gli stati d’animo e la marcia d’avvicinamento sono per tutti e due molto diversi.

Qui Genoa, De Rossi col fiato sul collo

L’ex Capitan Futuro della Roma arriva all’appuntamento di sabato con l’acqua alla gola, complice un avvio di campionato distante dalle aspettative della dirigenza rossoblu. Il Grifone non ha ancora vinto una partita e quattro ko, più un pareggio, nelle prime cinque giornate hanno portato DDR ad essere già in discussione. Il suo mantra non cambia e a maggior ragione, non più tardi di ieri, De Rossi l’ha ribadito: "Roma? Squadra forte ma per me adesso c’è solo la Fiorentina. Sarà un impegno delicato". Difficile aggiungere altro.

Vanoli, entusiasmo ripartito e aspettative della piazza

Dall’altra parte delle panchine siederà Paolo Vanoli, in un momento storico diametralmente opposto al collega ligure. La Fiorentina è partita malissimo ma con sole tre partite di nuova-vecchia gestione è ripartito l’entusiasmo, la piazza va dietro al suo allenatore e la sensazione che va per la maggiore è che la stagione non sia affatto buttata via. Vanoli in questa sosta ha scelto la strada del lavoro intenso, dando poco tempo libero alla squadra e oliando il più possibile ogni meccanismo. La gara del Ferraris e le successive cinque di ottobre e novembre diranno molto sul cammino della Fiorentina.