De Rossi verso i viola: "Roma da scudetto? Per me ora c'è solo la Fiorentina"

Daniele De Rossi pensa solo alla Fiorentina. L'allenatore del Genoa, in discussione dopo un avvio di campionato certamente non positivo, ha concesso stamani un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui dribbla una domanda sulla "sua" Roma e porta i riflettori interamente sul match di sabato prossimo contro i viola. In particolare, a DDR viene chiesto se la squadra di Gasperini sia così forte da essere da scudetto, ma la risposta è questa: "È una squadra molto forte, ma il mio unico pensiero va alla Fiorentina alla ripresa del campionato: sarà un impegno delicato".

Inoltre, il tecnico del Grifone ha parlato alla stampa dopo il 2-0 inflitto ai rossoblu dal Rapid Bucarest, facendo una riflessione in avvicinamento alla Fiorentina: "Queste sono amichevoli che si vengono a fare al di là del rapporto con il presidente. Sono amichevoli che servono a fare esperimenti, per dare minuti a chi non ne ha avuto e per ricevere delle risposte da chi magari pensi che stia molto male o da chi pensi che stia molto bene. Poi magari finisce la partita e le risposte sono completamente diverse. Per esempio non pensavo che Traoré potesse giocare 90 minuti così e correre così. Qualcun altro pensavo che stesse meglio e invece forse è ancora un pochino indietro. Però poi la la partita è un dato e gli allenamenti che faremo nei prossimi nei prossimi 5-6 giorni sono altri dati importanti. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo fatto un carico di lavoro quasi come se fosse una sorta di piccolo precampionato in queste due settimane quindi se qualcuno l'abbiamo visto particolarmente sottotono potrebbe essere stato anche per quel motivo", le parole riprese da TMW.