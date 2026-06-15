FirenzeViola Dirigenti di rientro dagli USA, il Viola Park torna operativo: dal Mondiale ai pieni poteri, cosa è successo in America

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I dirigenti della Fiorentina sono ripartiti dagli Stati Uniti e da domani tornano operativi al Viola Park. Dal summit coi Commisso alle partite del Mondiale, ecco cosa è successo in America

Si chiude qua la settimana a stelle e strisce dei dirigenti della Fiorentina. Volati negli States lunedì scorso, Fabio Paratici e Alessandro Ferrari stanno facendo rientro a Firenze in queste ore e riprenderanno da domani il loro posto al Viola Park, che torna quindi il quartier generale di tutte le operazioni legate al club e alla squadra. Si apre così la prima settimana dedicata davvero alla nuova Fiorentina, la “migliore possibile” stando alle parole del presidente Giuseppe Commisso, con budget e obiettivi programmati nei dettagli in queste giornate americane.

Piena fiducia ai dirigenti. Paratici operativo sull'area sportiva e non solo

Gli incontri avvenuti durante la permanenza di direttore sportivo e generale della Fiorentina nel New Jersey hanno dato esiti positivi su tutti i fronti: la proprietà si è seduta a un tavolo coi dirigenti e ha ribadito la piena fiducia nei loro confronti, con Ferrari uomo di riferimento della presidenza e con Paratici come totem nella gestione sportiva e non solo. A lui, infatti, la facoltà di riprogrammare l’organizzazione del Viola Park (tanto che nominerà in questi giorni Paolo Morganti, dg del Catanzaro e suo ex collaboratore, nuovo responsabile organizzativo del centro sportivo) ma anche quella dei settori non prettamente di campo. Non a caso sono attese novità anche su altri fronti, come quello della comunicazione.

Occhi sul Mondiale, il punto in settimana

Poi sarà il momento delle scelte veramente calcistiche e su questo sarà molto utile la conferenza stampa che dovrebbero tenere proprio i dirigenti al Viola Park in questa settimana. Occasione in cui fare il punto su tutto ciò che è fuoriuscito dai summit americani ma più in generale dal soggiorno interno negli USA, servito anche per supervisionare da vicino diversi calciatori. Non per nulla, la dirigenza viola era presenti sugli spalti del MetLife Stadium per Brasile-Marocco, dove secondo alcuni media sono stati messi nel mirino vecchi obiettivi come Luiz Henrique e occasioni di mercato come Azzedine Ounahi, vista anche la retrocessione del Girona. Questo e altro nella settimana newyorkese di Paratici e Ferrari, attesi ora ad operare davvero per il bene della Fiorentina.